Basket - NBA : Ce témoignage surprenant sur le débat du GOAT !

Publié le 26 mai 2020 à 12h35 par Th.B.

Head coach des Los Angeles Clippers, Doc Rivers a évoqué le débat du GOAT en prenant indirectement le parti de LeBron James pour une raison précise. Explications.

Depuis le début de sa carrière, étant un gros prospect de la draft NBA de 2003, LeBron James est sans cesse comparé à Michael Jordan. Avec ses six bagues NBA et ses deux three peat, His Airness est sans contestation possible l’un, si ce n’est le plus grand joueur de l’histoire de ce sport. Avec ses 3 titres de champion, LeBron James est loin du compte, mais dispose d’une palette plus étoffée que Michael Jordan qui était un tueur pur et dur. Coach des Los Angeles Clippers, franchise rivale des Lakers se situant à LA, Doc Rivers a mis les pieds dans le plat concernant le débat du GOAT en prenant un peu de recul.

« La différence entre Michael et LeBron, c’est que quand Jordan est arrivé dans la ligue, il a surpris tout le monde avec son talent, mais… »