Basket - NBA : Ce joueur des Warriors qui monte au créneau pour Stephen Curry !

Publié le 25 mai 2020 à 15h35 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Golden State Warriors, Stephen Curry a l'habitude de subir un traitement de faveur particulier de la part de ses adversaires. Selon son coéquipier, Marquese Chriss, le meneur de 32 ans devrait être mieux protégé par les arbitres.

Stephen Curry peut compter sur Marquese Chriss pour assurer sa défense. Très performant sous les couleurs des Golden State Warriors, le meneur de 32 ans n'est pas épargné par ses adversaires. Selon son coéquipier Marquese Chriss, Stephen Curry pourrait bénéficier d'un plus grand soutien de la part des arbitres.

«Il trouve un moyen de dominer sans les arbitres, c’est le plus impressionnant»