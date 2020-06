Basket

Basket - NBA : La réaction forte de Michael Jordan sur le décès de George Floyd !

Publié le 1 juin 2020 à 13h35 par A.D.

Arrêté violemment par la police, George Floyd, afro-américain de 46 ans, a trouvé la mort il y a quelques jours. Michael Jordan a tenu à faire passer un message fort contre les violences policières et la discrimination raciale.

Suspecté de détenir un faux billet de 20 dollars, George Floyd a été arrêté par des policiers il y a plusieurs jours. Une arrestation qui a dégénéré et fini par tuer l'Afro-américain de 46 ans. Après LeBron James et plusieurs autres grandes figures sportives, Michael Jordan s'est à son tour indigné après le décès de George Floyd.

«Nous devons continuer à nous exprimer pacifiquement contre l’injustice»