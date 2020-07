Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers qui s'enflamme pour LeBron James

Publié le 12 juillet 2020 à 16h35 par A.D.

Coéquipier de LeBron James aux Los Angeles Lakers, Danny Green a tenu à faire l'éloge du King.

Danny Green est un grand fan de LeBron James. Arrivé aux LA Lakers à l'intersaison 2019, l'ancien des Spurs a la chance de côtoyer la star de 35 ans cette saison. Lors de son année en tant que rookie déjà, Danny Green défendait les mêmes couleurs que LeBron James. C'était du côté des Cleveland Cavaliers en 2009-2010. Interrogé dans le podcast Battle for LA , Danny Green s'est livré sur son association avec LeBron James. Le numéro 14 des LA Lakers s'est totalement enflammé sur King James .

«Il se tient pour responsable de ses erreurs»