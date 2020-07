Basket

Basket - NBA : LeBron James est «prêt pour la guerre» !

Publié le 6 juillet 2020 à 18h35 par T.M.

Alors que la saison de NBA est censée reprendre dans quelques jours, chez les Lakers, LeBron James a clairement fait savoir qu’il était prêt à en découdre.

Suite au contrôle positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA avait décidé de suspendre ses activités. Une pause qui est sur le point de se terminer. En effet, le 30 juillet prochain, la saison doit reprendre ses droits dans la « bulle » du côté d’Orlando. L’occasion de revoir les meilleures franchises et les stars de la ligue s’affronter à nouveau pour le titre de champion NBA. Parmi les favoris avant la pause, les Lakers étaient notamment portés par LeBron James. En course pour le titre de MVP, le King aimerait également bien ajouter une 4ème bague de champion à son palmarès. Et à quelques jours de la reprise de la saison, LeBron James a prévenu ses adversaires.

Le message de LeBron James