Basket

Basket - NBA : Cette star qui refuse de rejoindre LeBron James aux Lakers !

Publié le 5 juillet 2020 à 11h35 par Th.B.

Annoncé dans le viseur des Los Angeles Lakers grâce à un trade, Damian Lillard compte bien rester chez les Portland Trail Blazers.

« Il doit aller aux Lakers. Est-ce que vous pouvez imaginer un duo entre Lillard et LeBron James ? Et avec Anthony Davis ? Tu pourrais tirer de loin ! Ça serait très spécial de voir ça » . L’insider Stephen A.Smith tenait ce discours en mai dernier. All-Star reconnu, Damian Lillard a flambé avec les Portland Trail Blazers cette saison, et particulièrement au mois de janvier où il enchaîné les grosses performances d’un point de vue statistique. Afin de renforcer les Lakers et de faire de la franchise californienne une superteam, Lillard pourrait y débarquer grâce à un trade. Les New York Knicks sont aussi une possibilité. Néanmoins, comme il l’avait déjà fait savoir par le passé, Damien Lillard compte bien rester le plus longtemps possible, voire pour l’intégralité de sa carrière à Portland.

Lillard campe sur ses positions et veut rester à Portland