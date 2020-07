Basket

Basket - NBA : La grosse annonce de Zion Williamson pour la reprise !

Publié le 4 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que la reprise de la NBA approche, Zion Williamson, l'ailier des Pelicans a fait une annonce fracassante sur ses sensations actuelles.

Les fans de basket l’attendent avec impatience, la reprise de la NBA prévue le 30 juillet à Orlando arrive à grands pas. Elle va être scrutée avec grand intérêt par les observateurs qui regarderont le niveau de forme des top-players. Parmi eux, le retour de Zion Williamson est attendu avec impatience lui qui n'avait disputé que 19 matchs de NBA avec les Pelicans avant la suspension de la NBA avec la crise du Covid-19. De retour sur les terrains d'entraînements afin d’être prêt pour la reprise, Zion Williamson a fait savoir qu'il était plus prêt que jamais.

« Je suis en grande forme »