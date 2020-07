Basket

Basket - NBA : Les vérités sur Batum sur sa situation avec les Hornets

Publié le 4 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

En perte de vitesse avec les Hornets de Charlotte, Nicolas Batum est revenu sur sa situation très préoccupante et a félicité les jeunes joueurs de la franchise qui prennent sa place...

Nicolas Batum vit une saison difficile. A 31 ans, l’ailier français des Hornets de Charlotte n’est qu’à seulement 3,6 points de moyenne par match cette saison. Une statistique cohérente avec son temps de jeu puisque celui que l’on surnomme Batman ne compte que seulement 22 apparitions cette année en NBA. En plus des choix sportifs, Batum a dû aussi quitter les terrains pour plusieurs semaines après une fracture du majeur gauche... Bref, le médaillé de bronze à la dernière Coupe du Monde avec les Bleus est dans le dur, mais est heureux que des jeunes prennent sa place.

« Vous devez apprendre de chaque situation. »