Basket

Basket - NBA : Coronavirus, tensions... Mitchell a enterré la hache de guerre avec Gobert !

Publié le 3 juillet 2020 à 18h35 par A.D.

A la suite d'une mauvaise blague Rudy Gobert a été touché par le coronavirus. Alors qu'il a lui-aussi été contaminé, Donovan Mitchell s'en est pris à son coéquipier français et l'a accusé de l'avoir contaminé. Comme il l'a clairement expliqué, l'arrière du Utah Jazz est désormais prêt à passer à autre chose.

Tout est rentré dans l'ordre entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Habituellement très proches, les deux pensionnaires du Utah Jazz étaient en froid ces dernières semaines. Auteur d'une mauvaise blague, le Français a été diagnostiqué positif au coronavirus, avant que son coéquipier ne soit également contaminé. Touché par le Covid-19, Donovan Mitchell a très mal réagi, allant jusqu'à désigner Rudy Gobert comme le responsable. Alors que la NBA va reprendre dans une «bulle» à Orlando le 30 juillet, Donovan Mitchell a confié que sa querelle avec Rudy Gobert était désormais de l'histoire ancienne.

«Il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais maintenant, on ne fait qu’un»