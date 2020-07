Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal évoque l'idée d'un The Last Dance spécial Lakers !

Publié le 2 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Après l’immense succès de The Last Dance, les fans des Lakers souhaiteraient voir une série dédiée à leur franchise préférée. Toutefois, rien de tout cela ne devrait être possible. Effectivement sans Kobe Bryant, Shaquille O’Neal ne veut pas se lancer dans un tel projet.

Pendant le confinement, les admirateurs de la NBA ont pu se régaler en regardant The Last Dance , petite série documentaire consacrée à l'équipe aux Bulls de Chicago lors de la saison 1997-1998 et à leur star Michael Jordan. Cette sortie a donné d’autres idées de série et certains fans des Lakers de Los Angeles souhaiteraient une version spéciale pour leur franchise et les belles années de Kobe Bryant ou encore Shaquille O’Neal. Est-ce possible ? En tout cas, le pivot américain a fait savoir qu’il ne pourrait pas supporter de participer à un tel projet sans le Black Mamba .

« La réponse sera non, je ne le ferai pas »