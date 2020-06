Basket

Basket - NBA : Black Lives Matter, reprise... Cette fabuleuse idée de Chris Paul !

Publié le 30 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Entre ceux qui souhaitent voir la NBA reprendre et ceux qui voient en cette reprise un frein au mouvement antiraciste Black Lives Matter, Chris Paul a eu une idée qui pourrait réconcilier tout le monde !

Au cœur de nombreuses critiques depuis sa prise de position en défaveur du retour de la NBA, prévue le 30 juillet prochain, Kyrie Irving souhaite maintenir l’attention des américains et notamment des admirateurs de la ligue américaine sur le mouvement social Black Lives Matter. Plusieurs joueurs ont soutenu la position du dribbleur des Nets quand d’autres ont essayé de trouver un solution pour les rassurer. Ainsi, Chris Paul, président du syndicat des joueurs a eu une très bonne idée !

George Floyd derrière le maillot ?