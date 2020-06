Basket

Basket - NBA : Ce témoignage fort sur la personnalité de Stephen Curry !

Publié le 28 juin 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2020 à 20h37

Très bon joueur, Stephen Curry partage aussi de belles valeurs en dehors du terrain. En voici la preuve...

Triple champion NBA en 2015, 2017 et 2018, double champion du monde, MVP à deux reprises dont une fois unanimement (une première dans l’histoire), Stephen Curry possède un palmarès complet et est aujourd’hui l’un des plus grands joueurs de la NBA. Toutefois, en plus d’être grandiose sur le terrain, le meneur des Warriors de Golden State participe souvent à de belles actions en dehors et un ancien joueur des Mavericks de Dallas a révélé une belle anecdote.

« J’adore ce qu’il fait »