Basket - NBA : Cet ancien des Cavs qui s'est fait une très mauvaise idée de LeBron James

Publié le 28 juin 2020 à 18h35 par A.D.

Avant de tomber sur LeBron James en 2012, Ryan Hollins et ses partenaires du Celtics estimaient qu'il était «soft». Une opinion qui a très vite changé.

Avant la folle série du Heat en playoffs, Ryan Hollins et les Celtics ne se méfiaient pas de LeBron James. Ryan Hollins, Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett et tous les autres pensionnaires de Boston voyaient l'ancien du Miami Heat comme un joueur «soft» . Toutefois, ils ont appris à leur dépens que ce n'était pas le cas. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , Ryan Hollins est passé aux aveux au sujet de LeBron James.

«On voyait LeBron James comme un joueur soft»