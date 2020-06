Basket

Basket - NBA : Un possible coup de tonnerre pour la reprise de la saison ?

Publié le 27 juin 2020 à 11h35 par La rédaction

Après avoir fermé ses portes il y a près de 3 mois, la NBA sera prochainement de retour. Toutefois, à cause de l'épidémie de coronavirus toujours aussi importante, la ligue pourrait de nouveau s’arrêter.

C’est officiel depuis plusieurs heures, la NBA fera son grand retour le 30 juillet prochain ! « Nous avons collaboré avec la Players Association pour établir un plan de redémarrage qui donne la priorité à la santé et à la sécurité, préserve l'équité concurrentielle et fournit une plate-forme pour résoudre les problèmes de justice sociale. Nous sommes reconnaissants envers notre collaborateur de longue date Disney pour son rôle d'hôte et pour rendre ce retour au jeu possible, et nous remercions également les responsables de la santé publique et les spécialistes des maladies infectieuses qui ont contribué à guider la création de protocoles médicaux complets et de protections », a indiqué Adam Silver dans un communiqué sur le site de la ligue américaine. Toutefois, le patron de la NBA n’exclut pas un possible arrêt pendant cette reprise...

« Cela pourrait finalement nous conduire à arrêter »