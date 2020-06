Basket

Basket - NBA : La reprise de la saison en danger ?

Publié le 21 juin 2020 à 11h35 par La rédaction

La Floride enregistre depuis plusieurs jours un nombre record de cas positifs au coronavirus. Une situation qui met en danger la reprise de la saison NBA à Orlando.

A l’instar de nombreux championnats européens de football, la NBA s'apprête à reprendre après près de trois mois d’absence. La reprise du championnat américain est prévue pour le 30 juillet et devrait se dérouler au sein du complexe Disney World à Orlando en Floride. Pourtant, cette décision suscite des débats. LeBron James souhaiterait retrouver au plus vite les parquets, tandis que d’autres joueurs à l’instar de Kyrie Irving ou Dwight Howard s’opposent à la reprise de la saison NBA. Un débat qui pourrait prendre de l’ampleur alors que la Floride enregistre un nombre record de cas positifs au coronavirus.

La reprise de la saison menacée ?