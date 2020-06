Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James s'enflamme pour Stephen Curry !

Publié le 19 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Excellent aujourd’hui, Stephen Curry aurait-il été aussi bon dans les années 90 aux côtés de joueurs tels que Michael Jordan ? LeBron James n'a aucun doute sur le sujet.

Confinés à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, les amateurs de basket et tout particulièrement de la NBA ont pu tout de même s’occuper en regardant The Last Dance , série documentaire consacrée aux Bulls de Chicago lors de la saison 1997-1998 et à leur star Michael Jordan. Certains n’ont pas pu s’empêcher de se demander si Michael Jordan aurait été le meilleur joueur actuellement. Et inversement, si les grands noms d’aujourd’hui auraient pu briller à l’époque. Si chacun à son propre avis, LeBron James a quand même tenu à donner le sien sur Stephen Curry...

« Il aurait été excellent ! »