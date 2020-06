Basket

Basket - NBA : Michael Jordan proche d'en venir aux mains avec... un catcheur ?

16 juin 2020

Sur le terrain, Michael Jordan ne recule devant rien. Et il aurait même pu en venir aux mains avec un catcheur de la WWE de 180 kilos...

Avec la sortie de The Last Dance, la série documentaire consacrée à l’épopée des Bulls de Chicago en 1998 et sa star, beaucoup de monde en est alors venu à parler de Michael Jordan. Ainsi, un catcheur de la WWE a raconté une anecdote autour de la légende la NBA. Michael Jordan a failli en venir aux mains avec un colosse de 180 kilos lors des Jeux Olympiques de 1996.

« Qui est ce gros gars ? »