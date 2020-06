Basket - NBA : Kobe Bryant bientôt récompensé à titre posthume !

Basket

Décédé à la suite d'un accident d'hélicoptère en janvier dernier, Kobe Bryant va être récompensé à titre posthume. L'America's Television Academy a annoncé qu'elle allait décerné un Emmy Award à l'ancienne gloire des LA Lakers.

Ancienne star des LA Lakers, Kobe Bryant a trouvé la mort lors d'un accident d'hélicoptère. Une catastrophe survenue le 26 janvier dernier alors qu'il n'avait que 41 ans. Malgré son décès, l' America's Television Academy est loin d'avoir oublié Kobe Bryant. Après avoir reçu un Oscar en 2018 pour le court métrage « Dear Basketball » , l'ancienne gloire des LA Lakers est sur le point de se voir attribuer une nouvelle distinction personnelle, mais cette fois à titre posthume. La chaine de télévision américaine a annoncé dans un communiqué qu'elle allait décerner un Emmy Award (équivalent des Oscars à la télévision américaine) à Kobe Bryant lors d'une cérémonie prévue le 18 juillet à Los Angeles.

« (Kobe Bryant recevra le Governors Award au titre de) sa philanthropie, son implication pour la construction de la communauté et l'inspiration qui s'étendait au-delà du terrain de basket. Il était devenu un ambassadeur du basket féminin, un mentor et un soutien pour la jeunesse, et il a donné de la visibilité au problème des sans-logis à Los Angeles » , peut-on lire dans des propos rapportés par L'Equipe .

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h