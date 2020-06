Basket

Basket - NBA : Racisme, présidentielles... LeBron James prend les choses en main !

Publié le 12 juin 2020 à 15h35 par A.D.

Alors que la mort de George Floyd a été le propulseur d'un énorme mouvement anti-racisme à travers le monde, LeBron James souhaite aller plus loin. La star des LA Lakers a créé une association pour promouvoir le vote des Afro-américains en vue des élections présidentielles aux Etats-Unis.

LeBron James veut apporter sa pierre à l'édifice pour lutter contre le racisme. Depuis la mort de George Floyd, les mouvements contre le racisme se multiplient à travers le monde. Alors que les présidentielles approchent aux Etats-Unis, LeBron James a tenu à marquer le coup et à lancer une association pour promouvoir le vote des Afro-Américains. Grâce à « More than a vote » , la star des LA Lakers souhaite pousser les siens à voter massivement lors des élections du 3 novembre prochain.

«C'est le moment pour nous de changer enfin les choses»