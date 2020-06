Basket

Basket - NBA : George Floyd, racisme... Michael Jordan en rajoute une couche !

Publié le 8 juin 2020 à 10h35 par A.D.

Depuis le décès de George Floyd, arrêté violemment par des policiers, Michael Jordan milite avec force contre le racisme. Après avoir fait une promesse de don d'environ 89M€, via sa marque Jordan Brand, la légende vivante des Bulls a tenu à faire passer un nouveau message fort.

Michael Jordan compte lutter fermement contre le racisme. Après la mort de George Floyd, arrêté violemment par des policiers, la légende vivante des Bulls n'entend pas rester les bras croisés, loin de là. Via sa marque Jordan Brand , Michael Jordan a déjà fait une promesse de don de près de 89M€. Mais ce n'est pas tout, Air Jordan tient également à utiliser son aura pour venir à bout de ce fléau. Lors d'un entretien accordé à Charlotte Observer , Michael Jordan a fait passer un nouveau message pour frapper les esprits.

«On se fait mettre à terre depuis tellement d'années, c'est quelque chose qui aspire notre âme»