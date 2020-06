Basket

Basket - NBA : George Floyd, racisme... L'incroyable geste de Michael Jordan

Publié le 6 juin 2020 à 14h35 par A.D.

Après la mort de George Floyd, Michael Jordan tient à agir pour lutter contre le racisme. Dans cette optique, la légende vivante des Chicago Bulls a fait une promesse de don de près de 89M€.

Arrêté violemment par des policiers, George Floyd a trouvé la mort il y a plusieurs jours. Une affaire qui a ravivé la colère aux Etats-Unis concernant le traitement des Afro-Américains et les violences policières. Pour lutter contre le racisme, Michael Jordan a décidé de prendre les choses en main. Via sa marque Jordan Brand , la légende vivante des Chicago Bulls a fait une promesse de dons d'environ 89M€ sur 10 ans pour des associations.

«Michael Jordan et Jordan Brand feront un don de 100 millions de dollars»