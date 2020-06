Basket

Basket - NBA : Ce témoignage qui en dit long sur le GOAT !

Publié le 3 juin 2020 à 21h35 par Th.B.

Alors que beaucoup se basent sur les prouesses sportives et les qualités athlétiques, Cedric Maxwell est allé outre le sport pour désigner qui de Michael Jordan ou de LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps.

LeBron James ou Michael Jordan ? Nombreux sont les observateurs et les joueurs qui se frottent à cette délicate question. Récemment, Stephen Jackson a révélé que le meilleur basketteur de l’histoire reste His Airness , mais que King James est le meilleur sportif de tous les temps. De quoi mettre donner une nouvelle perspective à ce débat du GOAT qui devrait aller outre le simple aspect sportif d’après cette ancienne gloire des Boston Celtics.

« Il a été impliqué dans tous les problèmes sociaux que nous examinons »