Basket - NBA : Quand le titre de MVP est décerné à... Anthony Davis !

Basket

Plutôt LeBron James ou Giannis Antetokounmpo pour remporter le titre de MVP de la saison régulière ? Pour cet ancien joueur, les deux monstres sont moins bons qu’Anthony Davis !

Alors que la saison s'est arrêtée à la suite du diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA pourrait reprendre dans les prochaines semaines. Directement en Playoffs ? Difficile de le savoir aujourd’hui, mais qu’importe cette décision, il faudra choisir le vainqueur du titre de MVP de la saison régulière. De nombreux joueurs se sont distingués mais LeBron James et Giannis Antetokounmpo devraient être en pole position dans la course pour cette récompense. Toutefois, d'autres ont un avis bien différent pour cette distinction.

« Je pense que Giannis est un putain de bon joueur, mais je choisis Anthony Marshon Davis Jr !!! À mes yeux, il est plus talentueux et plus polyvalent que Giannis. », a ainsi lancé Kendrick Perkins, ancien joueur des Celtics de Boston, sur son compte Twitter, dans des propos rapportés par Parlons Basket . Alors que le Greek Freak est très majoritairement comparé au King , il ne serait même pas plus fort qu’Anthony Davis, coéquipier de LeBron James aux Lakers de Los Angeles, pour Kendrick Perkins.

I believe Giannis is Hell of Player but I’m Rolling with Anthony Marshon Davis Jr.!!!! He’s more Skilled and Versatile in my opinion. pic.twitter.com/KPZrjRwUzw