Basket

Basket - NBA : Le message fort de Steve Kerr sur les succès des Warriors !

Publié le 31 mai 2020 à 13h35 par La rédaction

La franchise de Golden State vit une formidable époque. Entre les titres de champion NBA et aussi l’explosion de certains joueurs, les Warriors représentent aujourd’hui une des plus grandes franchises. Et tout ça, Steve Kerr l’avait vu avant tout le monde...

Le 14 mai 2014, Steve Kerr quitte son poste de manager général des Suns pour devenir entraîneur des Warriors de Golden State. Aujourd’hui champion de Conférence Ouest en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 mais surtout champion NBA en 2015, 2017 et 2018, l’ancien joueur des Bulls savait-il que cette aventure prendrait une aussi belle tournure ? L’entraîneur de Stephen Curry a expliqué qu’il a tout de suite senti quelque chose de spécial dans une interview pour NBC Sports .

« Je pense que beaucoup de gens ont compris que c’était une mine d’or »