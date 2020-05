Basket

Basket - NBA : Bryant, Covid-19… Le message fort de ce coéquipier de LeBron James !

Publié le 30 mai 2020 à 22h35 par Th.B.

Meneur de jeu du roster des Lakers, Quinn Cook est revenu sur cette saison haute en émotions que les Los Angeles Lakers ont traversé avec la disparition tragique de Kobe et Gianna Bryant ainsi que par la pandémie du Covid-19. Pour lui, finir sur un titre permettrait de boucler cette saison en apothéose.

« Nous n’avons pas besoin d’en parler, nous savons que c’est l’unique objectif. Si nous ne gagnons pas, c’est un échec. C’est notre objectif, de gagner le titre. Nous en avions discuté lors de la présaison, mais ce n’est pas vraiment du titre qu’il s’agit ». Voici le message qu’Alex Caruso faisait passer récemment lors d’un podcast. The GOAT, comme il est surnommé par LeBron James, a clairement fait part d’un échec si les Los Angeles Lakers n’allaient pas chercher le titre de champion à la fin de la saison, qui échappe à la franchise californienne depuis 2010. Coéquipier de Caruso et de King James chez les Angelinos , Quinn Cook a pris du recul en évoquant une année éprouvante pour les Lakers.

« Ce sont des montagnes russes émotionnelles et surréalistes, et si nous gagnons le titre, ce sera une fin heureuse »