Basket - NBA : Pour LeBron James et les Lakers, l’objectif en Play-Offs est fixé

Publié le 28 mai 2020 à 22h35 par Th.B.

Grands contenders au titre de champion NBA cette saison, les Los Angeles Lakers n’ont pas le droit à l’erreur et le savent très bien selon Alex Caruso.

Avec les arrivées d’Anthony Davis, de Dwight Howard ou encore de Danny Green vainqueur l’an passé avec Toronto, les Los Angeles Lakers ont considérablement renforcés leur effectif durant l’intersaison. La franchise mythique de LA semble être très bien armée pour aller arracher une bague de champion cette saison, ce qui serait la première depuis 2010, soit 10 ans après donc. Appelé The GOAT par LeBron James en personne, Alex Caruso sait que les Angelinos sont attendus au tournant, mais l’objectif est clair en interne.

« C’est notre objectif, de gagner le titre »