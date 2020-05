Basket

Basket - NBA : Cette star de la NBA interpelle LeBron James pour les Play-Offs !

Publié le 27 mai 2020 à 9h35 par Th.B.

Actuellement classés 9ème de la conférence Ouest, les Portland Trail Blazers se situent à une petite marche des Play-Offs au cours desquels ils rencontreront les Los Angeles Lakers de LeBron James. L’occasion pour Damian Lillard d’évoquer un match-up face à la franchise californienne.

Avec ses 29 victoires en saison régulière, les Portland Trail Blazers se trouvent à 3 succès des Memphis Grizzlies, 8ème et dernier qualifié de la conférence Ouest si la fin de la saison était annoncée maintenant. Pour Yahoo Sports , Damian Lillard a déclaré qu’il refuserait de risquer de reprendre avec ses Blazers si ce n’était pas pour avoir une réelle chance de disputer les Play-Offs lors de la post-season. Et alors que les Los Angeles Lakers pointent à la 1ère place de la conférence, ils pourraient ainsi rencontrer les Blazers en cas de bonne fin de saison de la franchise de Portland. L’occasion pour Damian Lillard de s’imaginer une confrontation face aux Lakers.

« Je pense simplement que c’est le match-up que les gens souhaitent voir »