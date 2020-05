Basket

Basket - NBA : Steve Kerr revient sur sa violente dispute avec Michael Jordan !

Publié le 30 mai 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 30 mai 2020 à 11h36

Lors de son passage à Chicago, Steve Kerr en est venu aux mains avec Michael Jordan. L'actuel coach des Golden State Warriors est revenu sur cette violente dispute avec la star des Bulls.

Dans un des derniers épisodes de The Last Dance, série documentaire consacrée à la franchise de Chicago, lors de la saison 1997-1998 et Michael Jordan, la bagarre entre Steve Kerr et la star des Bulls a été évoquée. Lors de son passage à Chicago, l'actuel coach des Warriors de Golden State a effectivement côtoyé Michael Jordan. Une relation très particulière puisque les deux joueurs en était venu aux mains lors d’un entrainement. Steve Kerr est aujourd’hui revenu sur ce passage qui a évidemment marqué sa carrière.

Mon œil ou ma relation avec Michael ?