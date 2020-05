Basket

Basket - NBA : Quand Beckham se remémore un grand moment de Kobe Bryant

Publié le 28 mai 2020 à 20h35 par Th.B.

Disparu lors d’un tragique accident d’hélicoptère en janvier dernier, Kobe Bryant a vécu une vie sportive très fructueuse avec ses Los Angeles Lakers et a livré un dernier match qui est resté dans les annales et dans la mémoire de David Beckham.

Après 20 ans de carrière effectuée dans son intégralité aux Los Angeles Lakers, Kobe Bryant faisait ses adieux au basket le 13 avril 2016 en sortant par la grande porte. En effet, face à l’Utah Jazz, The Black Mamba avait inscrit 60 points pour sceller la victoire des Angelinos (101-96). Une rencontre qui a été suivie par des millions de téléspectateurs et à laquelle les plus grandes stars ont pris part au Staples Center. David Beckham faisait partie de l’audience ce soir là et l’ancienne star des Los Angeles Galaxy a donné son ressenti sur cette grande performance du regretté Kobe Bryant, disparu le 26 janvier dernier suite à un accident d’hélicoptère.

« Ils partent en laissant les gens désireux d’en voir plus »

« Je me souviens tellement précisément de ce jour-là. Sur le chemin du Staples Center, sachant que ça allait être une soirée remplie d’émotion, que ce serait la dernière fois que l’on verrait Kobe enfiler un maillot des Lakers, il y avait une atmosphère particulière. Il y avait évidemment de la tristesse, mais aussi de l’excitation. Quand un grand sportif fait ses adieux à son terrain de jeu, cela fait rejaillir beaucoup d’émotion chez tout le monde. Mais je pense que la célébration a été bien faite. La manière dont il a performé n’était pas surprenante. On savait tous qu’il allait faire quelque chose de spécial ce jour-là, parce que c’est comme ça que les grands sportifs arrêtent. Ils partent en laissant les gens désireux d’en voir plus. C’est exactement comme ça qu’un grand sportif doit quitter sa salle, au sommet de son art » . Voici le témoignage que David Beckham a livré à propos de Kobe Bryant pour le compte Twitter des Los Angeles Lakers dans des propos rapportés par Parlons-Basket.