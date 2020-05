Basket

Basket - NBA : Dans The Last Dance, Michael Jordan n’a pas été transparent…

Publié le 23 mai 2020 à 19h35 par Th.B.

Documentaire évènement de la dynastie des Chicago Bulls diffusé par ESPN et produit par His Airness en personne, The Last Dance a retracé les exploits de Michael Jordan et ses périodes sombres. Mais selon l’auteur d’un livre basé sur les Bulls et Jordan, la superstar du basket des années 90 a changé quelques faits.

Depuis le 20 avril jusqu’à la semaine dernière, The Last Dance a ramené le monde du basket quelques années en arrière et pendant le règne des Chicago Bulls dans les années 90. Focalisé sur Michael Jordan et sur la franchise de l’Illinois, le documentaire réalisé par ESPN et produit par His Airness ne serait pas totalement véridique sur certains points comme Horace Grant, ancien coéquipier de Jordan, l’a assuré ces derniers jours. C’est au tour de Sam Smith de rétablir sa vérité.

« Il y a plusieurs choses que j’ai vu dans le documentaire qui sont inventées »