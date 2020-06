Basket

Basket - NBA : George Floyd, racisme... Le coup de gueule d'Evan Fournier !

Publié le 9 juin 2020 à 19h35 par A.D. mis à jour le 9 juin 2020 à 19h41

Arrêté violemment par la police, George Floyd a trouvé la mort le 25 mai. Evan Fournier s'est livré sur le racisme aux Etats-Unis, mais également en France.

Le 25 mai, George Floyd a été arrêté violemment par des policiers. Et cette arrestation a fini par tuer l'Afro-américain. A la suite de ce décès, de nombreuses personnalités, et notamment dans le monde du sport, ont tenu à militer contre le racisme. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Evan Fournier y est également allé de son discours pour éradiquer ce fléau.

«Dire que le racisme n’existe pas en France, c’est juste faux»