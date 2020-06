Basket

Basket - NBA : Evan Fournier est prêt à faire Koh-Lanta !

Publié le 9 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Durant cette période de confinement, Evan Fournier a réagi à de nombreuses reprises aux épisodes de Koh-Lanta. Une émission que le joueur du Magic d’Orlando aimerait bien faire un jour…

Chaque vendredi soir, l’émission Koh-Lanta suscitait de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Pendant le confinement, plusieurs millions de téléspectateurs ont vibré devant TF1 et notamment les exploits de Claude. Cela a notamment été le cas d’Evan Fournier. Joueur du Magic d’Orlando, il n’a raté aucune miette de cette saison, commentant même tous les épisodes sur son compte Twitter . « J’ai toujours kiffé Koh-Lanta. Je l’exprime plus maintenant. C’est devenu presque une marque de fabrique. Les gens attendent que je commente durant les épisodes. Mais j’ai toujours regardé Koh-Lanta, depuis les premières saisons », a lâché Fournier dans un entretien pour RMC , avant d’ouvrir la porte à une possible participation dans le futur.

« Si un jour, Koh-Lanta me contacte… »