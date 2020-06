Basket

Basket - NBA : Le fils de LeBron James dévoilé son top 5… sans son père !

Publié le 8 juin 2020 à 22h35 par Th.B.

Bronny James fait beaucoup parler de lui avec l’équipe de Sierra Canyon. Confiné à cause du Covid-19 à Los Angeles, le fils de LeBron James a divulgué ses cinq joueurs préférés sans citer son père.

LeBron James est sans contestation possible l’une, si ce n’est la plus grande figure de la NBA actuellement. Évoluant au sein de la ligue américaine depuis 2013, King James est souvent opposé à Michael Jordan dans le débat du GOAT. La star des Los Angeles Lakers a une popularité folle au sein même de la NBA et dans le monde entier. Et alors qu’il entre dans le débat du meilleur joueur de tous les temps, LeBron James ne figure même pas dans les cinq meilleurs joueurs actuels de son fils.

Antetokounmpo, Durant, Harden… mais pas LeBron James !