Basket

Basket - NBA : Une grande décision prise pour la suite de la saison !

Publié le 4 juin 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2020 à 23h00

Suspendue depuis le 11 mars en raison de la crise sanitaire, la saison de NBA devrait reprendre à partir du 31 juillet à DisneyWorld à Orlando.

La crise sanitaire a mis à l’arrêt l’ensemble des compétitions sportives. La NBA a pris la décision de suspendre sa saison le 11 mars après le contrôle positif de Rudy Gobert. Toutefois la NBA avait indiqué qu'elle envisageait de reprendre la saison à DisneyWorld : « Notre priorité est toujours la santé et la sécurité des personnes impliquées. Nous travaillons avec des experts de la santé publique et des représentants du gouvernement à l’élaboration d’un plan pour veiller à ce que les lignes directrices concernant les protocoles médicaux et les mesures de protection soient mises en place » avait déclaré le porte-parole de la NBA Mike Bass.

La NBA va reprendre