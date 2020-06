Basket

Basket - NBA : Ce témoignage surprenant de Steve Kerr sur les Warriors !

Publié le 1 juin 2020 à 23h35 par Th.B.

Alors qu’il a remporté trois titres de champions avec les Golden State Warriors depuis 2015, Steve Kerr a sélectionné son moment préféré avec la franchise californienne. Un choix inattendu.

Steve Kerr est une personnalité très connue des amoureux de la NBA. De 1996 à 1999, il a chaque année remporté un titre de champion avec les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs. Et la transition en tant que coach s’est immédiatement avérée réussie puisque dès sa première saison dans ses nouvelles fonctions en 2014-2015, il a raflé le titre de NBA avec ses Golden State Warriors. Une prouesse qu’il a réitéré à deux reprises en 2017 et en 2018. Cependant, ses bagues de champion ne sont pas le souvenir le plus marquant qu’il a eu avec ses Warriors, comme il l’a assuré lors de son passage sur 95.7 The Game .

« Mon plus grand moment, c’est quand on a battu Houston en finale de conférence en 2015 »