Basket - NBA : LeBron James dézingue une star de NFL !

Publié le 4 juin 2020 à 12h35 par T.M.

Face au contexte actuel aux Etats-Unis, LeBron James s’en est notamment pris à Drew Brees, star des Saints de La Nouvelle-Orléans, franchise de NFL.

Suite à la mort de George Floyd, la colère gronde aux Etats-Unis où les manifestations et les affrontements se succèdent. Un mouvement auquel de nombreuses stars du sport se sont également greffés à l’instar de LeBron James. Pour d’autres, cela apparait plus compliqué. Et dernièrement, c’est Drew Brees qui a défrayé la chronique. Quaterback des Saints de La Nouvelle-Orléans, il a expliqué ne pas soutenir ceux qui mettaient un genou à terre, estimant qu’ils manquaient de respect au drapeau, alors que des soldats ont laissé leur vie pour le défendre. Un geste rendu célèbre par Colin Kapernick, lorsqu’il était aux 49ers de San Francisco, afin de protester contre le traitement des Afro-Américains aux Etats-Unis. Un geste depuis repris contre les violences policières de l’autre côté de l’Atlantique. Cette sortie de Drew Brees a donc étonné et LeBron James n’a pas manqué de le reprendre de volée.

« Tu ne comprends littéralement pas pourquoi Colin Kapernick mettait un genou à terre ? »