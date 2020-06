Basket

Basket - NBA : Jordan, Bryant... L'atout de LeBron James pour être désigné le GOAT !

Publié le 7 juin 2020 à 12h35 par A.M. mis à jour le 7 juin 2020 à 12h38

Le débat concernant le meilleur basketteur de l'histoire anime les fans de NBA. Mais pour Drew Gooden, LeBron James a un argument que Michael Jordan et Kobe Bryant n'ont pas.

La question du GOAT en NBA revient avec insistance. Les fans ont du mal à départager Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Plusieurs arguments sont avancés, comme les statistiques individuelles, le nombre de titres ou de finales gagnées et bien d'autres... Toutefois, Drew Gooden, coéquipier de LeBron James à Cleveland évoque un argument : Phil Jackson. En effet, le célèbre entraîneur était sur le banc des Bulls lors des six titres de Michael Jordan et sur celui des Lakers pour les cinq bagues de Kobe Bryant. De son côté, LeBron James a remporté trois titres, avec deux franchises différentes, les Cavs et le Heat, mais surtout, avec des entraîneurs différents.

«Si on enlève Phil Jackson de l’équation, combien de bagues auraient gagné Michael Jordan et Kobe Bryant ?»