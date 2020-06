Basket

Basket - NBA : Le discours fort de Gregg Popovich pour George Floyd

Publié le 7 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Particulièrement atteint par le décès de George Floyd, Gregg Popovich, l'entraîneur des Spurs a tiré la sonnette d’alarme sur la situation actuelle aux États-Unis.

Après avoir violemment épinglé le président américain Donald Trump de « lâche » et « d’idiot dérangé » , l'entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich est revenu sur la mort de George Floyd. Profondément meurtri par cette tragédie, le coach des Spurs s'associe aux manifestations qui ont lieu dans l’ensemble du pays. Dans une vidéo diffusée sur le compte officiel des San Antonio Spurs sur les réseaux sociaux, Gregg Popovich a tenu à nouveau s’exprimer sur la tragédie de George Floyd mais aussi sur la situation globale de son pays.

Les États-Unis en “danger à cause du racisme”