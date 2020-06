Basket

Basket - NBA : Stephen Curry revient sur la saison ratée des Warriors !

Publié le 4 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Dernier de conférence Ouest, les Golden State Warriors n’ont pas brillé cette saison. Néanmoins, Stephen Curry s’est montré optimiste pour l’année prochaine.

Ce jeudi, la NBA a approuvé le plan de reprise. Le championnat reprendra le 31 juillet prochain à DisneyWorld. Un tournoi qui se fera sans les Golden State Warriors. Champion NBA en 2015, 2017 et 2018, la franchise a terminé dernière de conférence Ouest. Diminué en raison des blessures de Stephen Curry et de Klay Thompson, les Warriors n’ont pas réussi a brillé cette saison. Malgré ce résultat décevant cette année, Stephen Curry a affiché son optimisme au moment d’évoquer la prochaine saison.

« On sait déjà quel type d’équipe nous pouvons être »