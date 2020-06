Basket - NBA : LeBron James devrait avoir plus de MVP que Michael Jordan !

Basket

Décrit comme le GOAT par de nombreux admirateurs de la NBA, LeBron James est à un petite longueur d'égaler Michael Jordan dans le nombre de titres de MVP. Il devrait pourtant en avoir bien plus que l'ancien numéro 23 des Bulls selon un ancien joueur.

Si de nombreux amateurs et anciens joueurs de la NBA placent LeBron James tout en haut du podium des plus grands joueurs de la planète, il n’en reste pas moins que son palmarès n’est pas aussi rempli que d’autres légendes. MVP de la saison régulière en 2009, 2010, 2012 et 2013, le King est à une petite récompense de Michael Jordan. À 35 ans, le joueur des Lakers de Los Angeles dépassera-t-il un jour la légende des Bulls ? Pour un ancien joueur des Celtics de Boston, il devrait même déjà être au-dessus !

« M**de, il devrait déjà en avoir 8 dans son armoire à trophées si vous me posez la question ! Continue comme ça… » a lancé Kendrick Perkins sur son compte Twitter dans des propos rapportés par Parlons Basket . LeBron James a tout de même plus de MVP qu'une autre légende des Lakers : Magic Johnson. Si le King pourrait très vite rejoindre Michael Jordan, il faudrait un véritable exploit pour le voir égaler Kareem Abdul-Jabbar, récompensé à 6 reprises !

Hell he should have about 8 already in his trophy case if you ask me! Carry on.... https://t.co/s7hWWwM5RD