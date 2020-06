Basket

Basket - NBA : L'annonce de taille de Kevin Durant sur son grand retour

Publié le 6 juin 2020 à 16h35 par A.D.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Kevin Durant était forfait pour l'intégralité de la saison. Malgré le décalage de l'exercice 2019-2020 à cause du coronavirus, l'ailier des Nets n'a pas du tout l'intention de jouer à la reprise du championnat.

Rien n'a changé pour Kevin Durant. Touché gravement au tendon d'Achille, l'ailier des Nets ne devait reprendre que la saison prochaine. Avec la suspension et le décalage de la saison en raison du coronavirus, on aurait pu imaginer un retour de Kevin Durant pour la fin de l'exercice 2019-2020, mais il n'en sera rien. Lors d'un entretien accordé à ESPN , KD a affirmé qu'il n'allait pas reprendre avant la saison prochaine.

«Ma saison est terminée»