Basket - NBA : Des tensions entre LeBron James et Kyrie Irving ? La réponse !

Publié le 11 juin 2020 à 21h35 par D.M.

Ancien coach assistant des Cleveland Cavaliers, Phil Handy a tenu à faire taire les rumeurs de tensions entre LeBron James et Kyrie Irving.

En 2016, les Cleveland Cavaliers remportaient leur premier titre NBA. Une victoire rendue possible grâce aux performances de LeBron James, mais aussi de Kyrie Irving qui quittera l’Ohio en 2017 pour rejoindre les Celtics. Deux leaders qui ont eu du mal à cohabiter au sein des Cavaliers comme le laissait entendre Kyrie Irving en janvier 2019 : « C’était quelque chose pour moi, car j’ai dû appeler LeBron pour m’excuser d’avoir été ce joueur qui voulait tout juste au bout des doigts. Je voulais mener cette équipe, je voulais être le leader. Mais avoir la responsabilité d’être le meilleur joueur du monde et de mener une équipe n’est pas fait pour tout le monde . »

« Ces deux gars-là s’entendaient très bien »