Basket

Basket - NBA : Cette énorme révélation sur le départ D’Angelo Russell des Warriors !

Publié le 10 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que D’Angelo Russell ne sera resté que 7 mois du côté de Golden State, le désormais joueur des Timberwolves n’a pas laissé une énorme trace dans le vestiaire des Warriors.

Excellent avec les Brooklyn Nets ces dernières saisons, D’Angelo Russell s’était finalement retrouvé sur le marché des la free agency l’été dernier. Et à 24 ans, le meneur de jeu avait finalement fait le choix de rejoindre les Golden State Warriors, palliant notamment l’absence de Klay Thompson, sur blessure, aux côtés de Stephen Curry. Finalement, avec la blessure de ce dernier, DLo s’est retrouvé un peu seul en Californie et l’expérience s’est terminée plus rapidement que prévu. C’est ainsi qu’en février dernier, les Warriors ont tradé D’Angelo Russell chez les Timberwolves en échange notamment d’Andrew Wiggins. Un départ qui n’a pas vraiment affecté le vestiaire de Steve Kerr.

D’Angelo Russell ne sera pas regretté !