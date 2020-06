Basket : Le message poignant de Rudy Gobert contre le racisme !

Basket

Alors que les manifestations dans le monde se font de plus en plus nombreuses suite à la mort de George Floyd, Rudy Gobert a exprimé son ressenti sur les réseaux sociaux.

La mort de George Floyd aux Etats-Unis après une interpellation a mis le monde en émoi. Les manifestations s’accumulent dans le monde pour s’exprimer contre le racisme et demander plus de justice sociale. Des événements qui ont fait réagir le basketteur Evan Fournier : « Aux Etats-Unis, il y a vraiment beaucoup de cas de violences policières, notamment sur les Noirs américains, qui se font tuer. Il y a plein d’histoires comme ça. C’est un vrai problème dans ce pays. Les manifestations, c’était fort. J’ai eu l’impression que c’était la première fois où autant de monde s’est rassemblé. (...) Je pense que c’est bien qu’en France aussi, il y ait eu un grand rassemblement pour Adama Traoré. Je suis vraiment avec eux. » Son partenaire en équipe de France Rudy Gobert a également exprimé son ressenti. Le pivot des Utah Jazz a mis en avant son métissage en postant une photo de ses parents et a appelé à l’unité.

« La nature a rendu ceci possible pour une bonne raison, écrit-il en anglais. Il est toujours plus facile de choisir la haine et la peur plutôt que l'amour et la compassion. La réalité, c'est que si nous voulons le changement, cela commence en regardant d'abord au fond de nous-mêmes et il s'agit ensuite de nous rassembler car personne ne peut y parvenir seul. Je veux que mes futurs enfants et les jeunes générations vivent dans un monde où ils peuvent tous être traités sur un pied d'égalité. Cela commence par l'éducation et, évidemment, par le fait de reconnaître chacun comme un être humain. Je suis persuadé que nous pouvons y arriver » peut-on lire sur le compte Twitter de Rudy Gobert.

1/2 Nature made this possible for a reason. It’s always easier to choose hate and fear over love and compassion. The reality is if we want change, it starts by all looking into ourselves first, and then come together because no one can do it alone. pic.twitter.com/FjyeZBnQU8