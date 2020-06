Basket

Basket : Le patron de la NBA se prononce sur la reprise après le Covid-19 !

Publié le 16 juin 2020 à 16h35 par La rédaction

Arrêtée depuis la première quinzaine de mars à cause de la pandémie du Covid-19, la saison régulière de la NBA pourrait bientôt reprendre. De nombreux joueurs sont montés au créneau au vu de la situation sanitaire du pays. Le président de la NBA a tout de suite tenu à rassurer tout le monde !

« Il serait plus sûr d'être au même endroit, ou à deux endroits, pour commencer. Il n'y a aucun intérêt à augmenter le risque de vous faire voyager de ville en ville, s'il n'y a pas de fans » a confié Adam Silver, président de la NBA il y a quelques jours. La ligue américaine pourrait alors reprendre au Parc World Disney à Orlando fin juillet. Face à l’inquiétude de nombreux joueurs due à l’émancipation du Covid-19 toujours alarmante dans le pays, mais aussi des fans de la NBA, le commissionner a tenu à rappeler que rien de tout cela n’avait un rapport avec des raisons financières !

« Nous voulons ramener la NBA »