Basket - NBA : Ce joueur des Lakers qui s’oppose à LeBron James !

Publié le 14 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que LeBron James a milité pour une reprise de la saison, son partenaire chez les Lakers Dwight Howard a indiqué qu'il était contre un retour de la NBA.

Suspendue en raison de la situation sanitaire, la saison de NBA devrait reprendre à Disney Word à Orlando le 31 juillet prochain. Une nouvelle qui a dû ravir LeBron James. Le joueur des Lakers n’avait jamais caché son envie de reprendre la saison. Toutefois, d’autres joueurs NBA se sont fermement opposés à une reprise à l’instar de Kyrie Irving (Celtics) ou encore de Dwight Howard. Dans des propos accordés à CNN , le partenaire de LeBron James chez les Lakers ne souhaite pas disputer la suite de la saison et a tenté de justifier son point de vue.

« J'aimerais remporter mon premier titre de champion NBA, mais l'unité de mon peuple ça serait encore un plus grand titre