Basket - NBA : Kyrie Irving s'oppose à LeBron James pour la reprise !

Publié le 13 juin 2020 à 11h35 par Th.B. mis à jour le 13 juin 2020 à 11h38

Alors que la plupart des joueurs de la NBA souhaitent reprendre la saison régulière pour disputer les Play-Offs au Disney World d’Orlando, Kyrie Irving fait partie des « frondeurs », refusant de reprendre la compétition pour plusieurs raisons.

Afin d’éviter la propagation du Covid-19, certains joueurs ayant été infectés, la NBA avait choisi au cours de la première quinzaine de mars de suspendre la compétition. Ces dernières semaines, les joueurs dont LeBron James ont fait front pour pour reprendre la compétition via leur assemblée présidée par Chris Paul, en contact avec le NBA commissionner Adam Silver. La compétition devrait reprendre le 31 juillet à Orlando dans le complexe floridien de Disney World. Néanmoins, la reprise n’est pas du goût de tout le monde, à commencer par Kyrie Irving.

« Je ne suis pas d’accord pour aller à Orlando. Je ne suis pas d’accord avec ce racisme systémique et ces conneries »