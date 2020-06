Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert se livre sur la reprise de la saison !

Publié le 17 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Après de nombreuses semaines d’arrêt, la NBA devrait réouvrir ses portes fin juillet. Rudy Gobert est très excité de retrouver les terrains, lui qui avait été diagnostiqué positif au coronavirus en mars dernier.

Suspendu depuis le 11 mars dernier et le diagnostic positif de Rugy Gobert au coronavirus, la saison NBA pourrait bientôt reprendre. Tout devrait se dérouler dans le Parc World Disney à partir du 31 juillet prochain. Si certains joueurs de la ligue américaine sont contre cette reprise à cause de la situation sanitaire toujours dramatique et alarmante aux Etats-Unis, le pivot français du Jazz a expliqué qu’il avait hâte de fouler de nouveau le parquet !

« En tant que compétiteur, j'ai hâte de retrouver le terrain »