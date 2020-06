Basket

Basket - NBA : Ce coup de gueule insolite contre Michael Jordan et The Last Dance !

Publié le 12 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Grand admirateur de Michael Jordan, Blake Griffin a été déçu des révélations de l'ancienne star des Bulls dans la série The Last Dance pour une raison surprenante.

Pendant le confinement, les admirateurs de la NBA ont pu passer du bon temps devant The Last Dance , série consacrée aux Bulls de Chicago lors de la saison 1997-1998 et à son joueur vedette Michael Jordan. Si ce documentaire a été très bien reçu par la grande majorité des fans de la ligue américaine, un joueur des Pistons de Détroit a poussé un petit coup de gueule rempli d’ironie...

Une histoire d’anecdote...