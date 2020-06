Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert évoque les récentes critiques à son égard !

Publié le 17 juin 2020 à 12h35 par La rédaction

Diagnostiqué positif au coronavirus en mars dernier, Rudy Gobert a dû faire face à de nombreuses critiques. Le Français avait effectivement réalisé une mauvaise blague que de nombreux amateurs de la NBA n’ont toujours pas digéré.

Premier joueur de la NBA a avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, Rudy Gobert retrouve peu à peu la forme comme il l’avait récemment expliqué : « je connais extrêmement bien mon corps. Ça va de mieux en mieux. J'ai eu la chance de ne pas être hospitalisé, de ne pas avoir de gros souci. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Et surtout, c'est le plus important, psychologiquement, ça va de mieux en mieux aussi. » Toutefois, le pivot du Jazz est toujours critiqué pour avoir touché les micros des journalistes lors d’une conférence de presse pour se moquer du Covid-19, quelques jours avant d’être contaminé lui-même par le virus. Le Français est revenu sur ces critiques après cette mauvaise blague !

« Surtout quand il y a de la violence dans les propos »